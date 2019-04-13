В Москве стартует финальная серия Кубка Гагарина: ЦСКА на своём льду будет принимать омский «Авангард». Игра состоится сегодня, 13 апреля, на «ЦСКА-Арене» и начнётся в 17:00 по московскому времени.

«Авангарду» удалось выйти в решающую стадию соревнований, преодолев на своём пути «Ак Барс», «Барыс» и уфимский «Салават Юлаев». ЦСКА на пути к финалу прошёл «Витязь», московское «Динамо» и петербургский СКА.

Ранее сообщалось, что пресс-служба омской команды показала болельщикам промо-ролик, посвящённый предстоящим матчам. Видео сопровождается песней «Конь» в исполнении группы «Любэ».

Nevasport проводит голосование среди болельщиков, чтобы определить, какую команду будут поддерживать сильнее в борьбе за трофей. Оставить свой голос можно здесь.