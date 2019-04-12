Для всех, кто пропустил главные новости, Nevasport сделал обзор самых интересных событий за прошедший день.

На командном ЧМ по фигурному катанию прошёл второй соревновательный день

В японской Фукуоке состоялся второй соревновательный день командного чемпионата мира по фигурному катанию. В борьбу вступили спортивные пары: россияне Наталья Забияко и Александр Энберт лидируют после короткой программы. Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место в танцах на льду, Андрей Лазукин и Александр Самарин стали восьмым и девятым соответственно.

Никита Нагорный стал чемпионом Европы в личном многоборье

Российский фигурист Никита Нагорный завоевал золотую медаль чемпионата Европы в личном многоборье. Турнир проходит в польском Щецине. Нагорный стал вторым после квалификации, но в финале смог показать лучший результат. Второе место также занял российский спортсмен — Артур Далалоян.

Артём Дзюба исполнил мечту тяжелобольного ребёнка

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба исполнил мечту тяжелобольного ребёнка. Футболист принял участие в благотворительном проекте «Мечтай со мной», в рамках которого встретился с 11-летним болельщиком Святославом Кириковым. Увидеть любимого футболиста и пообщаться с ним было заветной мечтой мальчика. Юный поклонник футбола смог не только встретиться со своим кумиром, но и понаблюдать за тренировкой любимой команды.

«Ак Барс» поблагодарил Зинэтулу Билялетдинова за работу

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» поблагодарил за работу бывшего тренера Зинэтулу Билялетдинова видеоклипом о его карьере. Видеоподборку с самыми яркими победами наставника «Ак Барс» опубликовал в своем «Твиттере». «Спасибо за всё, Зинэтула Хайдярович!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Игрока «Спартака» наказали за драку с американцем

Аяз Гулиев, накануне сломавший нос гражданину США, понес наказание от московского «Спартака». В первую очередь, «Спартак» наказал футболиста финансово: ему придется заплатить штраф в 5 миллионов рублей в кассу клуба за нападение на пешехода. Зарплата Гулиева за месяц в клубе составляет примерно 6 миллионов рублей, так что штраф практически равен месячному доходу футболиста. Помимо этого игрока сослали в дубль «Спартака«, теперь он тренируется со второй командой клуба, однако играть не может: на это наложен запрет руководства.