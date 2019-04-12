Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, что хочет вывести на лёд свою собаку Масару.

В эфире телепрограммы «Вечерний Ургант» Загитова призналась, что путешествовать с Масару непросто, так как собака довольно большая. «Но в ближайшее время я собираюсь отвезти её на её родину, в Японию, на моё шоу. Она любит смотреть, как я катаюсь, и сама катается», — сказала фигуристка. Загитова добавила, что собака скорее всего даже выйдет на лёд.

Фигуристка вспомнила, как Масару первый раз оказалась на катке: вместо того, чтобы бегать, собака начала лизать лёд.

Напомним, ранее сообщалось, на съемки программы «Вечерний Ургант» Загитова пришла с Масару, одетой в красное платье. Наряд повторяет костюм фигуристки, в котором она исполняла программу «Дон Кихот» на Олимпиаде.