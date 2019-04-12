В польском Щецине продолжается чемпионат Европы по спортивной гимнастике. Россиянка Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль в индивидуальном многоборье.

Днём ранее Мельникова выиграла квалификацию, но в финале по сумме четырёх упражнений заняла третье место: спортсменка уступила француженке Мелани Де Жезус и британке Элиссе Дауни.

Также на чемпионате Европы выступила ещё одна россиянка — Ангелина Симакова. Гимнастка была шестнадцатой после квалификации, но в финале заняла более высокое место — девятое.

Ранее сообщалось, что Никита Нагорный завоевал золотую медаль в индивидуальном многоборье.

В квалификации Нагорный стал вторым, но в финале сумел завоевать награду высшей пробы, набрав за своё выступление 88,665 балла. Серебряная медаль также досталась представителю российской команды — чемпиону мира Артуру Далалояну. Спортсмен набрал 87,832 балла. Третьем стал гимнаст из Кипра Мариос Георгиу (84,398).