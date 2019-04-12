Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков поделился ожиданиями от фестиваля Петтера Нортуга Janteloppet.

Легков поблагодарил норвежца за приглашение и отметил, что находится в хорошей физической форме, так как продолжает тренироваться каждый день. «Моя карьера длилась 20 лет, и это было бы невозможно без постоянных тренировок», — пояснил россиянин, слова которого приводит NRK.

Также Легков выразил мнение, что на фестивале Нортуга будет перебор с алкоголем. » Увидимся завтра. Будет гонка, будет перебор с алкоголем. Посмотрим на следующее утро после соревнований, кто по-настоящему силён», — заявил лыжник и добавил, что тренер всегда говорил ему не употреблять алкоголь до стартов.

Ранее Легков признался, что соскучился по соревновательному сезону. Спортсмен выложил в свой профиль фотографию с бывшим личным тренером Маркусом Крамером, под руководством которого он долгое время выступал в сборной России, а также Изабель Кнауте, специалистом по физической подготовке национальной команды