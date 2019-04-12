Российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят, выступающий за «Торо Россо», объяснил, для чего поменяли мотор его болида после первой свободной практики на Гран-при Китая.

По словам россиянина, это было сделано из предосторожности. «Мы очень продуктивно провели первую тренировку, проехав все запланированные круги, и остались довольны нашей скоростью», — сказал Квят, слова которого приводит autosport.com.ru. Гонщик добавил, что из-за замены двигателя было потеряно достаточно много времени, поэтому ему пришлось навёрстывать упущенное.

Ранее сообщалось, что во время первой практики инженеры заметили аномалию в работе силовой установки на болиде Квята, поэтому было принято решение её заменить.

После починки болида Квят показал тринадцатое время на круге, в тройку быстрейших гонщиков вошли пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, рулевой «Феррари» Себастьян Феттель и участник «Ред Булла» Макс Ферстаппен.