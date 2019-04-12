В грузинском Батуми продолжается чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Российский спортсмен Егор Климонов завоевал серебряную медаль в категории до 96 кг.

По сумме двух упражнений Климонов поднял 378 кг: 168 кг в толчке и 210 кг в рывке. Победу одержал представитель Белоруссии Евгений Тихонов, поднявший 400 кг (178 + 222). Бронзовая награда досталась спортсмену из Грузии Антону Плесному, его результат — 377 кг (173 + 204).

В соревновании принимал участие ещё один представитель России — Хетаг Хугаев, он остановился в шаге от пьедестала и занял четвертое место.

Чемпионат Европы завершится завтра, 13 апреля. Ранее главный тренер женской сборной России Геннадий Аниканов оценил выступление штангисток.