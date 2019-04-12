Российская лыжница Анастасия Седова рассказала об особенностях Сергея Устюгова, вместе с которым тренируется в группе Маркуса Крамера.

Спортсменка заявила, что Устюгов является самым капризным лыжников в их группе. «У него свое мнение, свой взгляд на окружающий мир, — сказала Седова, слова которой приводит «Спорт-Экспресс». — Он считает, что ему все должны, а сам он будет делать так, как хочет».

Лыжница добавила, что считает такое поведение не совсем правильным, так как вести себя в большой команде надо по-другому. «Целая дюжина спортсменов смотрит на своего лидера, вожака группы», — отметила Седова. По мнению спортсменки, Устюгову мешает статус лидера, так как он хочет, чтобы от него не ждали высоки результатов и просто дали возможность делать то, что ему удобно.