В столице Финляндии Хельсинки стартовал чемпионат мира по синхронному катанию. Сегодня, 12 апреля, состоялась короткая программа, по итогам которой в лидеры соревнований вышла российская команда «Парадиз».

Судьи оценили выступление команды на 87,12 балла. На второй строчке располагается команда из Финляндии «Marigolg Ice Unity», их результат составляет 85,90 баллов. Промежуточное третье место занимает коллектив из Канады «Nexxice»: арбитры поставили за их выступление 84,63 балла.

В соревнованиях принимает участие ещё одна команда из России — «Татарстан». После короткой программы коллектив идёт четвёртым, набрав 82,83 балла.

Произвольная программа состоится завтра, 13 апреля, и начнётся в 13:45 по московскому времени.

Напомним, в прошлом году «Парадиз» стал бронзовым призёром чемпионата мира.