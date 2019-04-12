Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал об особенностях работы с фигуристами.

На вопрос о том, занимаются ли спортсмены их группы с психологом, Глейхенгауз ответил: «Да, психолога зовут Этери Георгиевна Тутберидзе». «Это волшебный психолог», — добавил хореограф.

Специалист отметил, что тренерская работа примерно на 40 процентов является работой психолога, так как необходимо чувствовать спортсмена, знать, о чем он думает, и понимать, какие есть проблемы. «Если ты во всем этом не копаешься, ты не сможешь довести его до максимального результата», — сказал Глейхенгауз, слова которого приводит Sport24.

Напомним, ранее хореограф рассказал об особенностях характера воспитанников их группы. По его словам, Александра Трусова является самой упрямой спортсменкой среди остальных.