Игроки СКА Форвард Никита Гусев и защитник Владислав Гавриков на время плей-офф НХЛ пополнили состав клубов НХЛ. Гусев, как и ожидалось, отправляется в «Вегас Голден Найтс». А Гавриков пополнил состав «Коламбус Блю Джекетс». Оба хоккеиста получили возможность принять участие в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Права на Гусева и Гаврикова в КХЛ будут закреплены за СКА.

При этом с обоими хоккеистами достигнута договорённость о том, что в случае вылета «Вегаса» и «Коламбуса» из Кубка Стэнли они прибудут в расположение сборной России и примут участие в чемпионате мира, который начнется в Словакии 10 мая. Отметим, что первый раунд Кубка Стэнли завершится 24 апреля, а второй – 7-8 мая.

Гусев перебрался в СКА в 2015 году посреди сезона, вместе с командой на следующий год стал обладателем Кубка Гагарина. Гавриков перешел в СКАв 2017 году и вместе со СКА выиграл Кубок Континента. Оба игрока в статусе хоккеистов СКА стали олимпийскими чемпионами Пхенчана.