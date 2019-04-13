Украинский боксер Василий Ломаченко уверенно выиграл бой у британца Энтони Кролла в бою за титул чемпиона мира по версиям WBA Super и WBO в легком весе. Поединок прошел в «Стэйплс-центре» в Лос-Анджелесе и завершился нокаутом в 4-м раунде.

Уже в концовке третьего раунда Ломаченко произвел на Кролла множество ударов, что заставило рефери остановить поединок. Украинец начал было праздновать победу, но судья стал считать нокдаун. Это отсрочило победу Ломаченко — прозвучал гонг об окончании раунда. Однако в следующем раунде Ломаченко добил своего соперника, отправив его в нокаут.

Таким образом, в активе Ломаченко стало 13 побед в 14 боях полулегкой и легкой весовых категориях, десять из которых завершились нокаутом. У Кролла — 34 победы, 7 поражений и 3 ничьих.