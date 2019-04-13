«Коламбус» одержал вторую победу на выезде в первом раунде плей-офф, разгромил «Тампу» со счетом 5:1. Гости забросили три шайбы по итогам двух периодов, затем российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев отыграл одну шайбу, однако «Коламбус» забил еще дважды.

Наиболее результативным игроком встречи стал Мэтт Дюшейн, набравший четыре очка. Свою шайбу забросил и Артемий Панарин, на счету которого также голевая передача. Также на счету бывшего нападающего СКА четыре броска в створ за 18.27. Вратарь Сергей Бобровский отразил 23 броска из 24. Другой вратарь Андрей Василевский отразил 22 броска из 27.

Сергачев отметился голов, а также пятью бросками, двумя силовыми приемами и двумя заблокированными броска. Неудачный матч провел лучший бомбардир «регулярки» Никита Кучеров. Российский нападающий провел грязный силовой прием и был удален до конца игры. Всего Кучеров получил 17 минут штрафа, нанес три броска за 20.36.

Таким образом, «Коламбус»повел в серии 2-0. Следующая встреча 15 апреля пройдет уже на их домашнем льду.