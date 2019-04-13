Российский Форвард «Тампа-Бэй Никита Кучеров может получить дисквалификацию за толчок на борт сидящего на коленях защитника «Коламбуса» Маркуса Нутиваары. Департамент безопасности игроков НХЛ соберется, чтобы рассмотреть эпизод. Слушание по Кучерову состоится завтра.

Кучеров был удалён на 56-й минуте игры с «Коламбусом» (1:5) до конца матча. На россиянина тут же набросился Джош Андерсон, но за лучшего игрока НХЛ вступился Виктор Хедман. В матче с «Коламбусом» Кучеров вновь не забил — на его счету 3 броска в створ и силовой приём за 20.36.

«Коламбус» ведет в серии 2-0. Следующая игра пройдет в Коламбусе 15 апреля. Победитель серии выйдет на пару «Бостон»-«Торонто».