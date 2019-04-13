В Фукуоке начался заключительный день командного чемпионата мира по фигурному катанию. Соревнования открылись с прокатов пар, которые показывают произвольную программу.

За сборную России катаются Наталья Забияко и Александр Энберт, которые лидируют после короткой программы, в которой поставили личный рекорд сезона.

Далее идут французы — чемпионы Европы Ванесса Джеймс и Морган Сипре, которые считались главными фаворитами соревнований. Ворох недочетов в короткой программе не позволили им занять первое место.

После пар на лед выйдут женщины-одиночницы. Свои произвольные программы представят россиянки Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова.