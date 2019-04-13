«Реал» добыл себе дополнительное финансирование для реконструкции собственного стадиона в Мадриде «Сантьяго Бернабеу». Испанскому клубу одобрили кредит на сумму 575 миллионов евро на до 2049 года со ставкой в 2.5%.

Деньги будут поступать тремя траншами — первый придет в июле 2019 год. Затем в 2020-м и 2021-м году.

Ежегодный платеж «Реала» составит 29,5 миллионов евро. Первый платеж — 30 июля 2023 года. Свой кредит «Реал» полностью закроет только через 30 лет.

Финансировать проект «Реала» буду банки JP Morgan и Bank of America Merrill Lynch в партнерстве с Banco Santander, Societe Generale и CaixaBank.