Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер рассказал о своей жизни в Санкт-Петербурге. Аргентинец очень доволен красотами города.

По его словам он уже много, где был, правда всегда думал о предстоящем матче. Петербурге, по словам Краневиттера, город номер один.

«Мы живем в лучшем городе России», — цитирует Краневиттера «Гол».

Также аргентинец заметил, что Москва тоже ему нравится — очень симпатичный, большой и безопасный город. А другие города знает не так хорошо, но третьим назвал бы Краснодар.

«Когда-нибудь я хотел бы изучить этот город получше», — намекнул Краневиттер Сергею Галицкому.

В Питере же Краневиттер каждый раз находит разное место, чтобы покушать, хотя и есть любимый ресторан неподалеку от дома. Сейчас по словам Краневиттера — хорошо прогуляться, потому что уже не так холодно.

Краневиттер находится в составе «Зенита» с 2017 года. В текущем сезоне аргентинец сыграл лишь в пяти матчах РПЛ и не забил ни одного гола.