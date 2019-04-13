Сегодня стартует первый матч Кубка Гагарина, в котором ЦСКА сыграет с «Авангардом». Nevasport решил выяснить, за кого будут переживать наши читатели в финале — за ЦСКА или за «Авангард».

По итогам опроса, в котором приняли участи 196 человек, обнаружилось, что симпатии читателей принадлежат «Авангарду». Поддерживать омский клуб будут 88 процентов опрошенных.

Напомним, петербургский СКА проиграл московскому ЦСКА в седьмом матче серии плей-офф полуфинала Кубка Гагарина и завершил борьбу в плей-офф.

«Авангард» победил «Салават Юлаев» в шести матчах, забросив единственную и победную шайбу в третьем по счету овертайме.

Начало матча между ЦСКА и «Авангардом» в субботу в 17.00