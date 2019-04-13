В Фукуоке завершилась произвольная программа у спортивных пар. По итогам прокатов россияне Наталья Забияко и Александр Энберт опустились на второе место, выполнив по итогам программ 141,32 балла.

Их главные соперники, фавориты соревнований французская пара Ванесса Джеймс Морган Сипре одержали победу. Действующие чемпионы Европы завершили прокаты в сумме на 152,52 балла. У россиян вполне могут возникнуть вопросы к судейству: за один и тот же уровень подкрутки ставили на балл больше. Тем не менее, французская пара продемонстрировала выдающийся уровень катания, четко сделав все выбросы, поддержки и прыжки.

Тройку призеров лучших замкнули представители Канады Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро (131,84).