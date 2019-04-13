В Фукуоке проходит заключительный соревновательный день командного чемпионата мира. Последними с произвольными программами на японский лед выходят женщины-одиночницы.

После короткой программы на первом месте находится японка Рика Кихира, поставившая новый мировой рекорд. Россиянка Елизавета Туктамышева идет на втором месте. В короткой программе она установила личный рекорд. Петербургская фигуристка выйдет на лед под предпоследним стартовым номером.

Другая россиянка Софья Самодурова после короткой программы оказалась пятой.

Напомним, что ранее борьбу в произвольной программе завершили представители спортивных пар. Наталья Забияко и Александр Энберт уступили по итогам двух программ французам Ванессе Джеймс и Моргану Сипре.