Разыгрывающий защитник «Голден Стэйта» Стеф Карри рассказал, что перед каждым матчем ест попкорн. Это происходит перед каждым матчем — во время выездных и домашних игр калифорнийского клуба.

Карри сказал, что выходит из автобуса, добирается до раздевалки, бросает свои вещи и идет к месту, где делают попкорн.

«Меня можно назвать фанатиком попкорна. Ем его до матчей, в перерывах и после», – подчеркнул Карри.

Карри отметил, что знает, где делают лучший попкорн на каждой из арен НБА. В его личном топе лучших попкорнов первые места по качеству занимают арены «Далласа» и «Бруклина».