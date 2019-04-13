Теперь уже бывший защитник СКА Владислав Гавриков рассказал о своем ухое из петербургского клуба и переходе в «Коламбус». По словам Гаврикова, в случае вылета команды НХЛ из плей-офф Кубка Стэнли, он отправится в расположение сборной Росии, которая примет участие в чемпионате мира в Словакии.

«Хочу поблагодарить СКА за то, то у меня есть возможность уже сейчас сходу сыграть в плей-офф НХЛ. В Петербурге я провел два отличных сезона, очень благодарен клубу и болельщикам за это время, за организацию на высшем уровне и великолепную поддержку. Это колоссальный опыт, который точно пригодится в будущем», — приводит слова Гаврикова «Р-Спорт».

Гавриков отметил, что этом плей-офф СКА немного не хватило, чтобы пройти дальше и бороться за Кубок Гагарина, но команда выкладывалась по максимуму и старалась порадовать болельщиков. Гавриков уверен, у СКА впереди еще много побед. Хоккеист готов вернуться в сборную России на чемпионат мира, ведь выступать за сборную — это большая честь для любого игрока.