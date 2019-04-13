Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят подвел итог выступления в квалификации Гран-при Китая, где он показал 11-й результат. По словам Квята, квалификация получилась сложной, а результаты плотные. Квят сделал все, что мог. Машина проявила себя неплохо, есть потенциал для роста. Квалификацию Квят считает лучшей в этом сезоне.

«Судя по второй тренировке мы показываем по трассе хороший гоночный темп. Сделаем все возможное, чтобы в итоге набрать очки», — цитирует Даниила Квята официальный сайт команды.

Отметим, что квалификацию выиграл пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Вторым стал напарник Боттаса по команде, действующий чемпион Льюис Хэмилтон.Третье время у Себастьяна Феттеля из «Феррари».

Даниил Квят будет стартовать 11-м. Юбилейный,1000-й в истории этап Формулы-1 состоится на трассе в Шанхае 14 апреля в 9.10 по московскому времени.