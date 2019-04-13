В Японии завершилась произвольная программа на командном чемпионате мира по фигурному катанию. В женской одиночном катании победу одержала россиянка Елизавета Туктамышева. Она выдала великолепный прокат, получив итоговые 153,89 балла. Это лучший результат сезона.

«Действительно, императрица! Такой прокат выдать! Такая умница!», — прокомментировала выступление Туктамышевой Татьяна Тарасова.

Туктамышева опередила японку Кихиру, которая провалила выступление. Она упала с тройного акселя, а в каскаде решила прыгнуть двойной, после чего еще раз упала. Кихира заняла только пятое место.

Другая представительница России Софья Самодурова набрала 138,84 балла и заняла четвертое место.