В Японии завершился командный чемпионат мира по фигурному катанию. Сборная России завершила турнир на третьем месте. У команды 102 очка.

Победу в Фукуоке одержали американские фигуристы, набравшие 117 очков. Хозяева чемпионата заняли второе место, опередив российскую команду на два очка.

Напомним, что в субботу в заключительный день чемпионата россиянки Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова заняли в произвольной программе первое и четвертое в соревновании женщин. А Забияко и Энберт завершили турнир спортивных пар на втором месте.

