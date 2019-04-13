В игре 23-го тура молодежного первенства России «Зенит» разгромил махачкалинский «Анжи». Матч состоялась на стадионе МСА «Петровский в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 4:1 в пользу команды Константина Зырянова.

Петербуржцы пропустили первыми: сумасшедший автого забил полузащитник Максим Левин, ударивший издали по своим воротам. Левин позже исправился, забив третий мяч своей команды во втором тайме. Чуть ранее ворота «Анжи» поражали Андрей Анисимов и Максим Бачинский. Точку в матче поставил Никита Симдянкин, отличившийся на 90-й минуте матча.

Таким образом, «Зенит» набрал 42 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице молодежного первенства России. «Анжи» с 13 очками находится на последнем, 16-м месте.