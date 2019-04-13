Двукратная чемпионка мира и двукратная серебряная призерка Олимпийских игр Евгения Медведева на встрече с болельщиками подвела итоги сезона и рассказала о своей травме.

По словам Медведевой, этот сезон был для нее очень сложным, а весь 2018 год стал переломным и ее закалил. Медведева отметила, что ко всему научилась относиться с иронией.

Медведева рассказала, что выступала с травмой на чемпионате мира и каталась на обезболивающих.

«Мне не разрешено прыгать до сих пор. Еще долго не будет разрешено. В Японии я думала прежде всего о том, как доехать программу. Рада, что получился хороший результат», — приводит слова Медведевой Sport 24.

Медведева отметила, что очень приятно, что у нее огромное количество болельщиков. Вместе они могут сломать стены. Медведева призвала дать ей силы и веру в себя. В хорошем смысле пинок. Медведева надеется на поддержку болельщиков.