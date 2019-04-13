Российская фигуристка Елизавета Туктамышева подвела итог своего последнего выступления в сезоне. Туктамышева отлично провела два проката — которую и произвольную программы на командном чемпионате мир в Фукуоке. Итоговый результат составил 153,89 баллов

Туктамышева считает, что завершение сезона получилась для нее удачным. Она счастлива, что смогла сделать практически все, что от нее зависело.

«Тройной аксель хорошо шёл у меня весь сезон, поэтому не удивлена, что смогла чисто сделать его тут», — приводит слова Туктамышевой Golden Skate.

Туктамышева победила в женском разряде, но итоговое место сборной России стало третьей, набрав 102 очка. Командный ЧМ был последним крупным турниром под эгидой Международного союза конькобежцев в текущем сезоне.