Наставник фигуристок Елизаветы Туктамышевой и Софьи Самодуровой Алексей Мишин подвел итог выступления своих учениц на командном чемпионате мира в Японии. Туктамышева в последний день соревнований выиграла произвольную программу, а Самодурова завершила выступление четвертой.

По словам Мишина, произвольные программы его подопечных ему понравились больше всего. «Обе молодцы», — отметил Мишин. Лиза, по словам тренера, выступила отлично, а Соня тоже не подвела команду.

В целом, Мишин расценил выступление сборной России в Японии, как положительное.

В общем зачете турнира российская команда набрала 102 очка и заняла 3-е место. Победу одержала сборная США, у которой 117 очко. Второе место за командой Японии — 104 очка.