Российская фигуристка Евгения Медведева похвалила свою соотечественницу Елизавету Туктамышеву, которая в блестящем стиле выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира в Японии. Двукратная чемпионка мира отметила прокат Туктамышевой на встрече с болельщиками. Туктамышева обыграла всех с личным рекордом.

Перед тем, как выйти к болельщикам, Медведева посмотрела на прокат Лизы Туктамышевой.

«Она молодец. Я очень рада за нее. Также в инстаграме наткнулась на отрывок проката Рики Кихиры», — отметила Медведева.

Напомним, что Медведева была выбрана решение федерации вместо Туктамышевой на чемпионате мира в Сайтаме в марте.