Защитивший титул чемпиона мира по версиям WBA и WBO в лёгком весе Василий Ломаченко рассказал, что в победном поединке с британцем Энтони Кроллой сломал руку.

Ломаченко отметил, что сделал это во время последнего удара. Завтра поедет в больницу, проверит руку и примет решение. На восстановление украинского боксера может уйти 6-8 недель.

Напомним, что Ломаченко отправил Кролла в нокаут в четвертом раунде. А в третьем пустил британца в нокдаун, после чего бой не завершился только из-за окончания раунда.

В активе Ломаченко 14 боев в полулёгкой и лёгкой весовых категориях, из которых в тринадцати он одержал победу.