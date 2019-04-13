В матче 23-го тура РПЛ ЦСКА на своем поле встречался с «Оренбургом». Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Армейцы октрыли счет: удар полузащитника Ивана Облякова застал врасплох вратарь «Оренбурга» Фролова. Гости ответили двумя точными ударами — сначала отличился защитник Адесойе Ойеволе, а затем свой седьмой гол в сезон забил Алексей Сутормин.

Тут же армейцы остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил защитник ЦСКА Марио Фернандес. Тем не менее, ЦСКА удалось сравнять счет — после удара со штрафного Облякова мяч в ворота Фролова забил нападающий Абель Эрнандес.

«Оренбург» вышел вперед уже во втором тайме. В контратаке великолепный удар удался нападающему Деспотовичу, который застал врасплох Игоря Акинфеева — 3:2.