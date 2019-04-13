Соревновательный сезон в фигурном катании официально завершён: спортсмены разыграли медали командного чемпионата мира. Сборной России достались бронзовые награды – до серебра команде не хватило всего двух очков.

Эти два очка были потеряны в соревнованиях мужчин-одиночников, но спорт, как и история, не терпит сослагательного наклонения – команда получила те баллы, на которые выступила. Главное, что все участники смогли закончить сезон на позитивной ноте и в хорошем настроении уйти на летний перерыв.

Завершали соревнования на World Team Trophy произвольные программы спортивных пар и женщин. Наталья Забияко и Александр Энберт принесли в копилку команды ещё 11 баллов: получить максимальные 12 не удалось, так как спортсмены пропустили вперёд французов Ванессу Джеймс и Моргана Сипре.

Однако расстраиваться по этому поводу не стоит – Наталья и Александр сознательно пошли на этот шаг, включив в прокат параллельный двойной прыжок вместо тройного. Скорее всего, пара просто решила поберечь здоровье партнёра, который совсем недавно был вынужден пропускать соревнования. Победа Забияко и Энберта не повлияла бы на итоговое положение команды, поэтому дуэт мог позволить себе не идти на риск.

Джеймс и Сипре, наоборот, хотели реабилитироваться после «грязной» короткой программы, и это удалось им на все сто процентов: французы показали лучший результат сезона, безукоризненно исполнив все элементы.

Последними на льду появились девушки, и Елизавета Туктамышева с блеском выиграла у Рики Кихиры борьбу тройных акселей. Японка не смогла приземлить свой прыжок и эффектно распласталась на льду, в то время как Туктамышева чётко и безупречно исполнила свой прокат. Татьяна Тарасова не стала сдерживать эмоции, то и дело называя Елизавету императрицей и благодаря её наставника Алексея Мишина.

Вторая ученица Мишина Софья Самодурова выступила не менее успешно: она заняла четвертое место, не допустив ни одной помарки в своей программе. Ранее Софья уже рассказала, что не будет оставлять свою произвольную программу на следующий сезон. Сегодня она показала полюбившийся зрителям «Бурлеск» последний раз, и сделала это так же ярко, как и на протяжении всего сезона.

В Фукуоке спортсменам осталось лишь поучаствовать в гала-концерте, затем все на время смогут забыть о соревнованиях: у кого-то запланированы шоу, кто-то отправится в отпуск, кто-то сразу приступит к работе над новыми программами.