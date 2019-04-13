В Москве стартовал первый матч финала Кубка Гагарина. ЦСКА на своей домашней арене принимает омский «Авангард».

«Авангарду» удалось выйти в решающую стадию соревнований, преодолев на своём пути «Ак Барс», «Барыс» и уфимский «Салават Юлаев». ЦСКА на пути к финалу прошёл «Витязь», московское «Динамо» и петербургский СКА.

Ранее сообщалось, что пресс-служба омской команды показала болельщикам промо-ролик, посвящённый предстоящим матчам. Видео сопровождается песней «Конь» в исполнении группы «Любэ».

Nevasport провёл голосование среди болельщиков и определил, какую из команд в финале будут поддерживать сильнее. С большим преимуществом победил омский «Авангард»: за него проголосовали 88% опрошенных.