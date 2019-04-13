В польском Щецине продолжается чемпионат Европы по спортивной гимнастике. Россиянка Мария Пасека стала обладательницей золотой медали в опорном прыжке.

Пасека вышла в финальную часть соревнований, где продемонстрировала прыжок с результатом 14,516 балла. Серебряную медаль завоевала спортсменка из Франции Колин Девийар: судьи оценили её выступление на 14,450 балла. Бронзовая награда досталась гимнастке из Великобритании Элиссе Дауни: её результат составил 14,316 баллов.

Также сборную России представляла ещё одна спортсменка — Ангелина Мельникова. Гимнастка не смогла побороться за награды и заняла итоговое пятое место. Судьи поставили за её прыжок 14,133 балла.

Накануне Мельникова завоевала бронзовую медаль в индивидуальном многоборье.