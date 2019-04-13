В польском Щецине продолжается чемпионат Европы по спортивной гимнастике. Россиянин Артур Далалоян выиграл золотую медаль в вольных упражнениях.

Далалоян продемонстрировал результат 15,100 балла. Серебряная медаль досталась представителю Израиля Артёму Долгопяту: судьи оценили его выступление на 14,900 баллов. Бронзовую награду завоевал ещё один спортсмен из России — Дмитрий Ланкин, его результат составил 14,800.

Напомним, ранее Далалоян стал обладателем серебряной награды в личном многоборье. Также в активе спортсмена золотые медали в вольных упражнениях и личном многоборье чемпионата мира 2018 года.

На чемпионате Европы Далалояну уже предстоит выступить в опорном прыжка, на брусьях и на перекладине.