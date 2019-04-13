Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, какой четверной прыжок ей хотелось бы разучить.

Спортсменка заявила, что её мечта — это исполнение четверного лутца, который является самым сложным из прыжков, которые исполняются на соревнованиях. «Вообще, мечтаю обойтись без травм, а еще никогда не уставать», — добавила фигуристка, слова которой приводит ТАСС.

Медведева призналась, что разучить четверной прыжок ей легче, чем тройной аксель. Спортсменка дважды пробовала исполнить аксель со страховкой, но у неё ничего не получилось.

Ранее тренер фигуристки Брайан Орсер заявил, что Медведевой будет легче учить четверные тулуп и сальхов, чем тройной аксель. Сначала спортсменка будет пробовать сальхов. При этом Орсер подчеркнул, что пока речь идёт лишь о тренировках, а не о соревнованиях.