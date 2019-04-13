Президент Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал выступление Елизаветы Туктамышевой на командном чемпионате мира в Фукуоке.

«Большие поздравления Лизе, поставила своим выступлением восклицательный знак к концу соревнований», — сказал Горшков, слова которого приводит ТАСС. Специалист добавил, что в целом команда показала достойное выступление — только мужчины-одиночники могли занять более высокие места.

Горшков отметил, что Туктамышева блестяще исполнила как короткую, так и произвольную программы. Ещё одна ученица Алексея Мишина Софья Самодурова тоже не подвела команду.

Напомним, сборная России заняла третье место, пропустив вперёд команды из США и Японии. До серебряных медалей россиян отделили всего два очка.