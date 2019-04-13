Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал удаление защитника Марио Фернандеса в матче с «Оренбургом».

По мнению тренера, удаление игрока было абсолютно незаслуженным. «Надо знать Марио, он не может сыграть грубо против соперника, — сказал Гончаренко на послематчевой пресс-конференции. — Он скорее сам свою голову под ногу соперника подставит, чем ударит другого». Тренер добавил, что считает карточки, показанные Фернандесу, абсолютно незаслуженными.

Напомним, ЦСКА уступил «Оренбургу» на своей арене, матч завершился со счётом 2:3. Игра проходила в рамках 23-го тура чемпионата России, Фернандес получил вторую жёлтую карточку на 25-й минуте.

Забитыми голами в составе ЦСКА отметились Иван Обляков и Абель Эрнандес. У гостей отличились Адесойе Ойеволе, Алексей Сутормин и Джордже Деспотович.