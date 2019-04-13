В грузинском Батуми продолжается чемпионат Европы по тяжёлой атлетике. Российский спортсмен Родион Бочков стал обладателем бронзовой медали в весовой категории до 109 кг.

Бочкову удалось поднять 410 кг: 192 кг в толчке и 218 кг — в рывке. Победу в соревновании одержал армянский спортсмен Симон Мартиросян, его результат составил 427 кг (192 кг + 235 кг). Серебряную медаль завоевал штангист из Белоруссии Андрей Арямнов, взявший вес 411 кг (190 кг + 221 кг).

Также в Батуми выступил ещё один россиянин — Тимур Наниев. Спортсмен мог побороться за медали, однако арбитры соревнований не засчитали его заключительный подход. Ни сам штангист, ни тренерский штаб не поняли такого решения судей, но подавать протест не стали.

Чемпионат Европы завершится сегодня, 13 апреля. Ранее сообщалось, что россиянка Татьяна Каширина выиграла золотую медаль, установив два мировых рекорда.