Главный тренер баскетбольного клуба «Зенит» Джоан Плаза поделился ожиданиями от предстоящего матча с УНИКСом.

«Когда ты проигрываешь несколько раз одному сопернику, по теории вероятности ты становишься все ближе к победе над ним!» — заявил тренер, слова которого приводит официальный сайт сине-бело-голубых. Плаза отметил, что УНИКС является очень серьёзным соперником с хорошо укомплектованным составом. Также специалист обратил внимание на богатый международный опыт игроков УНИКСа. «Предстоящий матч — возможность посмотреть, стали ли мы лучше за прошедшее время», — сказал Плаза.

Кроме того, тренер отметил, что после Казани его команде предстоит выезд в Таллин, но «Зенит» уже давно не играл по два матча в неделю. Однако специалист считает, что игроки работают на тренировках с полной отдачей и будут готовы к встрече. «Мы достойны того, чтобы на равных противостоять УНИКСу и бороться за победу», — заключил Плаза.