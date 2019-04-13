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  • 20:49,  13 апреля 2019
Спортивная гимнастика
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Ильянкова и Мельникова выиграли золото и серебро чемпионата Европы

Ангелина Мельникова. Фото: instagram.com/gelyamelnikova
Ангелина Мельникова. Фото: instagram.com/gelyamelnikova

В польском Щецине продолжается чемпионат Европы по спортивной гимнастике. Россиянка Анастасия Ильянкова стала обладательницей золотой медали в упражнениях на разновысоких брусьях.

Ильянкова вышла в финал соревнований, где показала результат 14,833 балла. Серебряную медаль завоевала ещё одна представительница России — Ангелина Мельникова. Судьи оценили её выступление на 14,533 балла. Бронзовая медаль досталась итальянке Аличе Д’Амато (14,400).

Накануне Мельникова завоевала бронзовую медаль в индивидуальном многоборье.

Напомним, ранее сообщалось, что россиянка Мария Пасека стала обладательницей золотой медали в опорном прыжке. В финале Пасека продемонстрировала прыжок с результатом 14,516 балла.

Текст:  Ирина Красько
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