Ильянкова и Мельникова выиграли золото и серебро чемпионата Европы

В польском Щецине продолжается чемпионат Европы по спортивной гимнастике. Россиянка Анастасия Ильянкова стала обладательницей золотой медали в упражнениях на разновысоких брусьях.

Ильянкова вышла в финал соревнований, где показала результат 14,833 балла. Серебряную медаль завоевала ещё одна представительница России — Ангелина Мельникова. Судьи оценили её выступление на 14,533 балла. Бронзовая медаль досталась итальянке Аличе Д’Амато (14,400).

Накануне Мельникова завоевала бронзовую медаль в индивидуальном многоборье.

Напомним, ранее сообщалось, что россиянка Мария Пасека стала обладательницей золотой медали в опорном прыжке. В финале Пасека продемонстрировала прыжок с результатом 14,516 балла.