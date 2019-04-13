Защитник футбольного клуба ЦСКА Марио Фернандес считает, что его незаслуженно удалили с поля в матче против «Оренбурга».

Футболист отметил, что российский чемпионат является очень сложным, с большим количеством борьбы. «Все прекрасно знают, что я прыгаю и борюсь за верховой мяч, — сказал Фернандес, слова которого приводит «Чемпионат». — Если за такое удалять, то в каждой игре мне нужно давать красную карточку, потому что в каждом матче я выпрыгиваю и борюсь головой».

Также защитник прокомментировал эпизод со второй желтой карточкой. Игрок отметил, что они одновременно с соперником коснулись мяча, однако жёлтую карточку от арбитра получил лишь Фернандес.

«Я играю в России уже семь лет, серьёзно работаю, а не шутки шучу», — заявил футболист и добавил, что его команда трудится в поте лица, чтобы одерживать победы.

Напомним, ЦСКА на своём поле уступил «Оренбургу» со счётом 2:3.