В Москве проходит первый матч финала Кубка Гагарина: ЦСКА на своей арене принимает омский «Авангард». По итогам стартовой двадцатиминутки хозяева выигрывают со счётом 2:0.

Армейцам удалось забить быстрый гол и открыть счёт уже на второй минуте: отличился нападающий Андрей Светлаков. Спустя шест минут хозяева удвоили преимущество: отличился Алексей Марченков, в роли ассистентов выступили Антон Слепышев и Михаил Григоренко.

Напомним, «Авангарду» удалось выйти в решающую стадию соревнований, преодолев на своём пути «Ак Барс», «Барыс» и уфимский «Салават Юлаев». ЦСКА на пути к финалу прошёл «Витязь», московское «Динамо» и петербургский СКА.

Nevasport провёл голосование среди болельщиков и определил, какую из команд в финале будут поддерживать сильнее. С большим преимуществом победил омский «Авангард»: за него проголосовали 88% опрошенных.