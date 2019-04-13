В польском Щецине продолжается чемпионат Европы по спортивной гимнастике. Россиянин Денис Аблязин стал обладателем золотой медали в упражнениях на кольцах.

Россиянин вышел в финал, где показал результат 14,966 балла. Примечательно, что точно такое же количество баллов набрал и итальянский спортсмен Марко Лодадио, однако по дополнительным показателем чемпионом Европы был признан Аблязин.

Бронзовая награда досталась спортсмену из Армении Ваагну Давтяну, который опередил россиянина Никиту Нагорного. Нагорный остановился в шаге от медали и стал четвёртым.

Ранее сообщалось, что Артур Далалоян выиграл золотую медаль в вольных упражнениях. Бронзовую награду завоевал ещё один спортсмен из России — Дмитрий Ланкин, его результат составил 14,800.