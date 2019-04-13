Французский биатлонист Симон Фуркад принял участие в лыжной гонке на 30 км, которая состоялась на фестивале Петтера Нортуга Janteloppet норвежском Хафьелле.

Фуркад занял 23-е место, уступив лидеру соревнований больше пяти минут.

Победу одержал норвежский спортсмен Ханс Кристер Холун, его время на финише составило 1:09.54,02. Второе место занял норвежец Томас Букер-Йоханнессен, третьим также стал спортсмен из Норвегии — Симен Хегстад Крюгер.

Также в соревновании принял участие российский лыжник Александр Большунов, он занял пятое место. Помимо Большунова, на старт гонки вышел ещё один россиянин — Александр Легков. Спортсмен, уже завершивший профессиональную карьеру, финишировал одиннадцатым и уступил лидеру около трёх минут.

Ранее Легков поблагодарил Петтера Нортуга за за приглашение на фестиваль и отметил, что находится в хорошей физической форме, так как продолжает тренироваться каждый день.