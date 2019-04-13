В норвежском Хафьелле на фестивале Петтера Нортуга Janteloppet состоялась женская гонка на 30 км. Победу одержала шведская спортсменка Эбба Андерссон.

Время Андерссон на финише составило 1:15.45.25. Второе место также заняла представительница Швеции — Фрида Карлссон, она уступила лидеру более полутора минут. На третьей строчке расположилась норвежка Ингрид Ланмарк Тандревольд, проигравшая больше трёх минут.

В гонке принимали участие и российские лыжницы. Наталья Непряева финишировала пятой, её отставание составило больше шести с половиной минут. Практически с таким же временем гонку завершила Анастасия Седова. Юлия Белорукова стала двенадцатой, проиграв почти девять минут.

В мужской гонке Александр Большунов стал пятым.