Итальянский СПАЛ на своём поле принимал туринский «Ювентус» в матче 32-го тура серии А. Матч состоялся на стадионе «Паоло Мацца» и завершился победой хозяев со счётом 2:1.

Игрокам «Ювентуса» удалось открыть счёт на 30-й минуте: мяч в сетку ворот СПАЛа отправил ападающий Мойзе Кин. Форвард забивает уже в четвёртой игре подряд.

Спустя пять минут после перерыва хозяевам удалось забить ответный гол: взятие ворот на свой счёт записал защитник Кевин Бонифаци. На 74-й минуте нападающий СПАЛа Серджо Флоккари вывел свою команду вперёд. «Ювентус» пытался сравнять счёт, но до конца второго тайма так и не смог поразить ворота соперника ещё раз.

Таким образом, «Ювентус» упустил возможность досрочно стать победителем Серии А.