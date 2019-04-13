В Москве завершился второй период матча между ЦСКА и омским «Авангардом», который проходит в рамках финала Кубка Гагарина. Хозяева лидируют со счётом 3:1.

После первого периода армейцы вели со счётом 2:0, а во второй двадцатиминутке смогли увеличить своё преимуществ. Третью шайбу в ворота «Авангарда» отправил Михаил Григоренко, которому ассистировали Линден Вей и Илья Сорокин.

Однако спустя три минуты омичам удалось немного сократить своё отставание: нападающий Сергей Шумаков реализовал большинство, получив передачу от Коди Франсона.

Напомним, армейцам удалось забить быстрый гол и открыть счёт уже на второй минуте: отличился нападающий Андрей Светлаков. Спустя шест минут хозяева удвоили преимущество: отличился Алексей Марченков, в роли ассистентов выступили Антон Слепышев и Михаил Григоренко.