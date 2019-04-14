«Зенит» на своём поле примет махачкалинский «Анжи» в матче 23-го тура чемпионата России. Игра пройдёт на стадионе «Газпром-Арена» сегодня, 14 апреля, стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 16:30 по московскому времени.

На данный момент команда Сергея Семака располагается на первом месте турнирной таблицы, имея в своём активе 45 очков после 22 сыгранных матчей. «Анжи»выступает гораздо менее успешно: команда находится в зоне вылета и занимает предпоследнее, 15-е место таблицы. В активе махачкалинцев всего 19 очков.

Перед началом встречи главный тренер петербуржцев Сергей Семак заявил, что «Зенит» не допустит недооценки соперника. По словам тренера, его подопечные понимают, что команды из нижней части таблицы могут дать бой лидерам даже на выезде.

Матч в режиме реального времени можно посмотреть здесь.